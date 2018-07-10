При нашем правительстве не должны строиться дороги сомнительного качества: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого были обсуждены связанные со строительством автомагистрали Север-Юг вопросы и проблемы.

“Мы должны понять, что было сделано до сих пор в контексте реализации проекта, какова ситуация, какие существуют проблемы, как мы представляем продолжение проекта с точки зрения финансирования и реализации. Проект Север-Юг, наверное, является крупнейшим проектом в истории третьей республики, по крайней мере, с точки зрения финансового груза и государственного долга. К сожалению, с самого начала реализации проекта мы больше слышим о проблемах, чем об их решениях, и наша задача - понять причины такой ситуации, а также найти решения. Я также поговорил на эту тему с представителями правоохранительных органов Армении и думаю, что они также должны быть заинтересованы в этой ситуации. На данный момент, конечно, у меня нет никаких презумпций, но в средствах массовой информации, с разных платформ, в том числе официальных органов, поступает информация, которая дает повод для беспокойства и озабоченности. Нам нужно понять, насколько эти беспокойства уместны, может ли это беспокойство иметь гражданско-правовые или уголовно-правовые последствия”, - сказал премьер-министр.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, затем руководители проекта доложили главе правительства о проблемах, которые возникли на уже сданных в эксплуатацию участках дороги, выявленных недостатках, возмещении ущерба, деятельности организаций-подрядчиков, текущих строительных работах. Были затронуты также вопросы продолжения проекта и возможностей проведения строительных работ в разных участках.

Премьер-министр Пашинян дал конкретные поручения ответственным лицам и отметил важность исключения в ходе дальнейшей реализации проекта проблем, связанных с качеством дорожного строительства, проведения последовательных работ в этом направлении.

“При нашем правительстве не должны строиться дороги сомнительного качества, т.е., должно быть гарантировано качество дорожного строительства”, - подчеркнул премьер-министр, потребовав в краткие сроки доложить о ходе выполнения поручений.