В Армении стартует процесс запрета на одноразовый пластик

В Армении стартует процесс проведения кампании запрета на одноразовый пластик. Вначале программа стартует в одной общине, затем – распространится на 1 область, затем – на всю страну. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр экологии Армении Эрик Григорян.

По его словам, этот процесс быстрыми темпами осуществляется в ряде стран мира, а в ближайшие 5-10 запрет коснется всего мира. «Сейчас мы не можем полностью запретить употребление разового пластика, однако процесс мы начнем. Скоро в одной из общин всем жителям раздадут тканные мешки, организуем мероприятия по переработке пластиковых бутылок»,- сказал он.

Финансовые выделения пойдут не за счет бюджета: их выделят международные доноры, в виде грантов.