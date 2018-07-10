Время в Ереване: 11:07:36,   10 Июль

В Армении стартует процесс запрета на одноразовый пластик


В Армении стартует процесс проведения кампании запрета на одноразовый пластик. Вначале программа стартует в одной общине, затем – распространится на 1 область, затем – на всю страну. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр экологии Армении Эрик Григорян.

По его словам, этот процесс быстрыми темпами осуществляется в ряде стран мира, а в ближайшие 5-10 запрет коснется всего мира. «Сейчас мы не можем полностью запретить употребление разового пластика, однако процесс мы начнем. Скоро в одной из общин всем жителям раздадут тканные мешки, организуем мероприятия по переработке пластиковых бутылок»,- сказал он.

Финансовые выделения пойдут не за счет бюджета: их выделят международные доноры, в виде грантов.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации