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Армяно-российские отношения должны развиваться вглубь — Арам Сафарян


Политический аналитик  Арам Сафарян не видит в Армении опасности, угрожающей армяно-российским  отношениям. Он этом он сказал в беседе с Арменпресс 7 июля.

«Я не вижу атмосферы, которая может нанести глубинный вред  армяно-российским  отношениям. Но факт, что новое  правительство еще должно овладеть всем инструментарием и лексиконом, который присущ традиционно теплым, дружеским армяно-российским  отношениям», — сказал Арам Сафарян.

По его словам, со стороны  правительства могут быть необдуманные  шаги. Их предотвращение – исключительно в компетенции власти.

«Здесь немаловажна и роль общества, и экспертного сообщества, и политической атмосферы. Конечно, и новое  правительство должно еще уложиться и устроиться в  этом поле. Раньше были другие  обстоятельства, выражались другие  мнения, которые  были приняты  частью общества, но сегодня  ситуация изменилась. Сегодняшний  премьер-министр Никол Пашинян – глава законной  власти, и он обречен представлять все  армянское общество, все  точки зрения и позиции», - сказал аналитик. 

Арам Сафарян уверяет, что позиция подавляющей  части общества относительно армяно-российских отношений остается позитивной. Он убежден, что армяно-российские  отношения  должны развиваться вглубь и вширь. 

 




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