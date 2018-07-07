Армяно-российские отношения должны развиваться вглубь — Арам Сафарян

Политический аналитик Арам Сафарян не видит в Армении опасности, угрожающей армяно-российским отношениям. Он этом он сказал в беседе с Арменпресс 7 июля.

«Я не вижу атмосферы, которая может нанести глубинный вред армяно-российским отношениям. Но факт, что новое правительство еще должно овладеть всем инструментарием и лексиконом, который присущ традиционно теплым, дружеским армяно-российским отношениям», — сказал Арам Сафарян.

По его словам, со стороны правительства могут быть необдуманные шаги. Их предотвращение – исключительно в компетенции власти.

«Здесь немаловажна и роль общества, и экспертного сообщества, и политической атмосферы. Конечно, и новое правительство должно еще уложиться и устроиться в этом поле. Раньше были другие обстоятельства, выражались другие мнения, которые были приняты частью общества, но сегодня ситуация изменилась. Сегодняшний премьер-министр Никол Пашинян – глава законной власти, и он обречен представлять все армянское общество, все точки зрения и позиции», - сказал аналитик.

Арам Сафарян уверяет, что позиция подавляющей части общества относительно армяно-российских отношений остается позитивной. Он убежден, что армяно-российские отношения должны развиваться вглубь и вширь.