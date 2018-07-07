Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июль

Заместитель военного инспектора РА Микаел Арзуманян срочно вызван к премьеру


Заместитель военного инспектора  РА, генерал-майор Микаел Арзуманян срочно вызван к  премьер-министру Николу  Пашиняну в  связи с его  политической деятельностью.

В беседе с Арменпресс пресс-секретарь  премьера АрманЕгоян отметил, что ранее распространялись слухи о том, что заместитель военного инспектора вовлечен в  политическую деятельность в  Арцахе. Слухи не  были опровергнуты.

«Премьер потребовал объяснений, и могу подтвердить позицию премьера: военные не должны  заниматься политикой, что прописано и в  законе, в противном случае они будут строго наказаны», - сказал Егоян. 

Группа «Арцахское  пробуждение» разместила в Facebook фото с подписью, что к  ним присоединился генерал МикаелАрзуманян, который будет присутствовать на митинге против  президента  Арцаха Бако Саакяна.

МикаелАрзуманянбыл назначен заместителем военного инспектора  РА 27 июня – решением премьер-министра Никола Пашиняна.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации