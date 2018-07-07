Заместитель военного инспектора РА Микаел Арзуманян срочно вызван к премьеру

Заместитель военного инспектора РА, генерал-майор Микаел Арзуманян срочно вызван к премьер-министру Николу Пашиняну в связи с его политической деятельностью.

В беседе с Арменпресс пресс-секретарь премьера АрманЕгоян отметил, что ранее распространялись слухи о том, что заместитель военного инспектора вовлечен в политическую деятельность в Арцахе. Слухи не были опровергнуты.

«Премьер потребовал объяснений, и могу подтвердить позицию премьера: военные не должны заниматься политикой, что прописано и в законе, в противном случае они будут строго наказаны», - сказал Егоян.

Группа «Арцахское пробуждение» разместила в Facebook фото с подписью, что к ним присоединился генерал МикаелАрзуманян, который будет присутствовать на митинге против президента Арцаха Бако Саакяна.

МикаелАрзуманянбыл назначен заместителем военного инспектора РА 27 июня – решением премьер-министра Никола Пашиняна.