Тренер сборной Бразилии может оставить пост

Главный тренер сборной Бразилии Тите может оставить пост.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС. После матча Бельгия-Бразилия Тите сказал журналистам, что еще не знает, останется он на своем посту.

В четвертьфинале ЧМ-2018 Бельгия со счетом 2:1 обыграла сборную Бразилии и вышла из дальнейшей борьбы.