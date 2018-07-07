Тренер сборной Бразилии может оставить пост
Главный тренер сборной Бразилии Тите может оставить пост.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС. После матча Бельгия-Бразилия Тите сказал журналистам, что еще не знает, останется он на своем посту.
В четвертьфинале ЧМ-2018 Бельгия со счетом 2:1 обыграла сборную Бразилии и вышла из дальнейшей борьбы.
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