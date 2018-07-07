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Тренер сборной Бразилии может оставить пост


Главный тренер сборной  Бразилии Тите  может оставить пост.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС. После  матча Бельгия-Бразилия Тите  сказал журналистам, что еще не  знает, останется он  на своем посту.

В четвертьфинале  ЧМ-2018 Бельгия  со счетом 2:1 обыграла сборную Бразилии и вышла  из дальнейшей борьбы.

 

 




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