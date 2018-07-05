Похищенные рисунки Сарьяна, наркотики, оружие: был проведен обыск у сына Александра Саргсяна – Нарека Саргсяна

Служба национальной безопасности Армении огласила подробности спецоперации, проведенной накануне в доме Александра Саргсяна — брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СНБ Армении.

В результате оперативно-розыскных действий СНБ получила информацию о крупной партии наркотиков и оружия, хранящихся в квартире одного из домов на улице Арама в Ереване. Выяснилось также, что эти наркотики и оружие принадлежат гражданину Армении, 31-летнему Нареку Александровичу Саргсяну.

В рамках спецоперации 25 июня оперативники СНБ на улице Арама задержали граждан Сероба Саакяна и Владимира Шаинянца. При них были чемоданы.

Задержанных доставили в Следственное управление СНБ Армении. При допросе выяснилось, что Сероб Саакян – близкий друг хранившего оружие и наркотики Нарека Саргсяна. Он оказался в центре внимания правоохранительных органов, поскольку помогал Саргсяну.

Следственными действиями также было установлено, что Нарек Саргсян 22 июня 2018 года вместе со своим охранником Артемом Петросяном вылетел в Москву с целью перебраться в одну из европейских стран. До вылета Нарек Саргсян передал Серобу Саакяну ключ квартиры в одном из домов на улице Арама, а уже 25 июня через своего телохранителя попросил Саакяна забрать два чемодана из квартиры и перепрятать.

При личном обыске в чемоданах, находившихся у Владимира Шаинянца и Сероба Саакяна, были найдены кокаин, метамфетамин, четыре пистолета, один из которых с глушителем, патроны, таблетки неизвестного происхождения, а также стеклянные и пластмассовые трубочки с беловатым и темным налетом, которые, по всей вероятности, служили приспособлениями для приема наркотиков.

Оружие направлено на экспертизу, которая позволит выяснить, применялось ли оно при совершении тех или иных преступлений.

Кроме того, в СНБ получили сообщение о том, что еще в 2013 году Нарек Саргсян, злоупотребив доверием одного из наследников художника Мартироса Сарьяна, взял у него 14 эскизов общей стоимостью около 280 тысяч долларов, пообещав заплатить за них 28 тысяч долларов. На оставшуюся сумму обещал совместно открыть казино.

После того, как картины были переданы Саргсяну, тот нарушил свое обещание, игнорировал требования наследника художника и не вернул картины.

По факту заявления в Следственном управлении СНБ было возбуждено уголовное дело по признакам пункта 1 части третьей ст. №178 УК Армении (мошенничество). По адресу прописки Нарека Саргсяна 4 июля был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены картины Мартироса Сарьяна, 115 тысяч долларов, 27 тысяч евро, дорогие часы, множество золотых монет, украшений, законность приобретения которых будет проверена в рамках уголовного дела.

В ходе обыска отец Нарека Саргсяна Александр Саргсян сообщил, что якобы рисунки были куплены им. Он в следственном управлении СНБ был допрошен относительно обстоятельств сделки. Кроме того, он подвергся очной ставке с представившим сообщение лицом, которое вновь заявило, что рисунки обманом похитил у него Нарек Саргсян.

Кроме дома Нарека Саргсяна обыски также прошли в принадлежащих ему территориях, а также дорогих машинах. В одном месте в сейфе, расположенном в рабочем кабинете, была найдена тара, в ней – вещество, напоминающее наркотическое. Принадлежности к употреблению прилагались.

Одну из машин — Mercedes-Benz GLE 400 4matic 2017 года стоимостью примерно 90 тысяч долларов – вышеуказанное лицо, вовлеченное в сомнительные сделки и известное своими взбалмошными привычками, без колебаний подарил подруге.

Нарек Саргсян и Артем Петросян привлечены к делу в качестве обвиняемых и объявлены в розыск, мерой пресечения в их отношении заочно избран арест.

Как сообщалось ранее, Айк Саргсян подозревается в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.



Накануне армянские СМИ сообщили, что подозреваемый Айк Саргсян является племянником экс-президента Армении Сержа Саргсяна.



В сообщении отмечается, что в следственном отделе административных районов Кентрон и Норк Мараш возобновлено расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по факту получения огнестрельного ранения жителем Еревана Давидом Симоняном в апреле 2007 года. В покушении на убийство последнего обвиняется Айк Саргсян.



1-го апреля 2007 года в Центральный отдел полиции Еревана поступило сообщение о том, что в тот же день, в 19:00, в 3-ю клиническую больницу с перекрестка улиц Туманяна и Налбандяна с огнестрельным ранением был госпитализирован житель Еревана Давид Симонян (1984 года рождения).



В тот же день в Центральное отделение полиции явился А.Гевондян, представил пистолет и заявил, что нашел его во дворе детского сада и вследствие неосторожного обращения с оружием нанес повреждение своему другу - Д.Симоняну.

По факту было возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 120-й (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) Уголовного кодекса Армении. 28-го мая 2007-го года было принято решение не осуществлять уголовное преследование по отношению к А.Гевондяну и прекратить расследование ввиду примирения сторон и отсутствия жалобы.



Генеральная прокуратура Армении в свете новых обстоятельств 3-го июля отменила решение о прекращении уголовного преследования и расследования в рамках уголовного дела. Уголовное дело было направлено в СК. В тот же день оно было принято к производству. Были предприняты необходимые следственные и судебные процедуры для выяснения обстоятельств дела.



В результате были получены достаточные доказательства того, что Д.Симоняну физические повреждения нанес не А.Гевондян (по неосторожности), а другое лицо - вследствие преднамеренного выстрела.



Согласно данным следствия с целью убийства пострадавшего в его направлении преднамеренно выстрелил житель Еревана 1984 года рождения Айк Саргсян. Были предприняты необходимые следственные мероприятия с участием последнего, в том числе - очная ставка.



Саргсян подозревается в поступке, предусмотренном частью 1-й статьи 34-104-й (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Армении.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.