Европарламент проголосовал за соглашение ЕС-Армения и за резолюцию об отношениях ЕС-Армения. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook депутат НС Армении Армен Ашотян. По его словам, за соглашение ЕС-Армения проголосовали 573 депутата, против – 50, воздержались - 45. «За резолюцию об отношениях ЕС-Армения проголосовали 598 человек, против - 52, воздержались - 27 человек»,- сказано в записи Ашотяна.

3-го июля обсуждался вопрос соглашения ЕС-Армения и согласия на него Европарламента.

Основным докладчиком выступил депутат Ласло Токеш, со-докладчиком – Федерика Могерини. В обсуждении принимали участие представители различных фракций.

Как сообщалось ранее, армянская делегация вернулась с сессии Евранест, которая прошла 25-29-го июня, довольной. Как передает «Арменпресс» со слов руководителя армянской делегации Армена Ашотяна, все поставленные цели были достигнуты. Была принята одна из 2 предложенных армянской делегацией резолюций, которая касалась ратификации Соглашения Армения-ЕС.

«Мы предложили ускорить процесс, поскольку до мая 2019 года остается мало времени, еще раз показав степень заинтересованности Армении в этом соглашении»,- сказал член армянской делегации Вардан Бостанджян.

Во время пленарного заседания говорилось также о коррупции и отмывании денег, члены армянской делегации затронули, после соответствующего доклада, тему коррупционного скандала, связанного с Азербайджаном.

Члены армянской делегации встречались с различными делегациями, которые выразили готовость поддержать демократические процессы в Армении.

Процесс ратификации Соглашения ЕС-Армения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве протекает в предначертанном режиме. Как передает Арменпресс, так заявил 2 июня в беседе с журналистами глава представительства ЕС в РА Петр Свитальский, подчеркнув, что в вопросе ратификации беспокоиться не следует.

«С 1 июня Соглашение ЕС-Армения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве перешло к осуществлению на временной основе. На данный момент вступают в силу 80% положений, предусмотренных Соглашением. Процесс ратификации в странах Евросоюза происходит в рамках намеченной повестки. Некоторые страны уже ратифицировали его, а другие существенно продвинулись в этом вопросе. В июле в Европарламенте состоится голосование. И, следовательно, можно быть уверенным, что Соглашение будет ратифицировано всеми членами ЕС в нужные сроки», — подчеркнул Свитальский, что сегодня, в День Европы вполне уместно отметить это.

Парламент Литвы ратифицировал во втором чтении соглашение ЕС-Армения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве 24-го мая. «Сейм Литвы ратифицировал во втором чтении соглашение ЕС-Армения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве, 89 голосами «за», 1 воздержавшимся, голосовавших «против» не было. После Латвии и Эстонии, Литва стала третьей страной ЕС, которая ратифицировала это историческое соглашение»,- пишет посол Армении в Литве, а также – по совместительству, в Латвии и Эстонии, Тигран Мкртчян.

Кроме того, Соглашение ратифицировали Болгария и Румыния. 29-го июня Палата депутатов Люксембурга единогласно проголосовала за ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. За ратификацию проголосовали 58 депутатов.Таким образом, Люксембург стал 6-й страной ЕС, ратифицировавшей соглашение Армения-ЕС.

24-го ноября в Брюсселе, в присутствии президента Республика Армения Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска, было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, документ был подписан в рамках саммита Восточного партнёрства министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.

В соответствии с соглашением, стороны привержены укреплению всестороннего политического и экономического партнерства и сотрудничества на основе общих ценностей и тесных связей, а также увеличения участия Армении в политике, программах и работах агентств ЕС. Соглашение нацелено на поощрение, поддержание и укрепление мира и стабильности на региональном и международном уровнях, в том числе путем объединения усилий, укрепления безопасности границ для устранения источников напряженности, а также содействия международному сотрудничеству и нормальным отношениям. Увеличится мобильность и контакты между народами разных стран.

В соглашении подчеркивается важность приверженности Армении мирному и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и необходимости как можно скорее достичь этого урегулирования в рамках переговоров сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Подчеркивается также необходимость достижения урегулирования на основе целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ, в частности, те цели и принципы, которые касаются неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, равных прав и самоопределения народов, которые отражены во всех заявлениях, сделанных в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ после 16-го заседания Совета министров ОБСЕ в 2008 году. Подчеркивается также приверженность ЕС содействовать этому процессу урегулирования.

В качестве общих ценностей в соглашении говорится о соблюдении демократических принципов, верховенства закона, прав человека и основных свобод, отмеченных в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ и Парижской хартии 1990 года, а также в других соответствующих документах по правам человека, как Всеобщая декларация прав человека ООН и Европейская конвенция о правах человека..

Стороны подтверждают свои обязательства в отношении принципов либеральной рыночной экономики, устойчивого развития, регионального сотрудничества и эффективной многосторонности.