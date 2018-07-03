На полигоне «Камхуд» стартовали совместные сборы со специалистами инженерных войск ЮВО и оборонного ведомства Республики Армения

На высокогорном полигоне «Камхуд» стартовали совместные сборы со специалистами инженерных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и военнослужащими Министерства обороны Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие, совместно проложат около 5 км дороги по пересеченной местности с разбором лесного и скалистого завалов, восстановят дорогу для прохождения колонны военной техники и оборудуют четырехметровый котлован глубиной около одного метра.

Кроме того военнослужащие отработают задачи по разведке источников воды, оборудованию пунктов ее сбора и очистки с использованием современной войсковой станции комплексной очистки воды СКО-10 «Гигиена».

В совместных практических занятиях в Закавказье, которые продлятся в течение недели, задействовано более 200 военнослужащих и 50 единиц военной техники.