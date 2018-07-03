Временный исполнитель обязанностей директора Музея-Института Геноцида Наринэ Маргарян не будет выдвигаться на должность директора Музея-Института Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала она после заседания совета фонда Музея-Института Геноцида армян 3-го июля.

По ее словам, она постарается по возможности сгладить этот переходный период. «Есть проблемы, которые мы представим позже, а с Айком Демояном мы проработали долгие годы, у нас нормальные человеческие отношения»,- сказала она.

Как сообщалось ранее, в Музее-Институте Геноцида армян 3-го июля стартовало первое заседание совета фонда Музея-Института Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», на заседании присутствовали 11 членов совета, которые единогласно избрали председателем совета фонда Раймонда Геворгяна, секретарем был избран Владимир Варданян. Как сообшила ведущая заседание самая возрастная член совета Грануш Харатян, приказом премьер-министра Никола Пашиняна уже утвержден состав совета попечителей фонда.

В ходе заседания был объявлен конкурс на должность директора Музея-Института Геноцида армян. Временным исполнителем обязанностей директора Музея-Института Геноцида армян единогласно была назначена ученый секретарь Музея-Института Геноцида армян Наринэ Маргарян.