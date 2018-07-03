Угроза возобновления войны сегодня не выше, чем месяц назад: пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян

Активность азербайджанских ВС на армяно-азербайджанской границе направлена на повышение уровня ненависти к армянам среди приграничного населения.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

«В этом состоит стратегическая задача Азербайджана. Они стремятся достичь повышения уровня ненависти к армянам среди приграничного населения Нахиджевана и довести до уровня ненависти к армянам в других районах Азербайджана. Здесь местнoе население не столь ксенофобно настроено, как, скажем, в соседнем Тавуше. Мы же, с учетом важности региона, укрепляли, укрепляем и будем укреплять здесь наши безопасность и защиту»,- сказал он.

По его словам, ничего сверхъестественного здесь не происходит, подобное уже наблюдалось 10 лет назад – в Тавуше, и 20 лет назад – в Арцахе.

«Противник пытается сократить дистанцию между позициями, сближает свои позиции к армянским, что, конечно, увеличивает риски досягаемости для огня со стороны противника. Это создает дополнительную напряженность, но и мы не были пассивны и не спали»,- сказал он.

По его словам, причинами скопления азербайджанских ВС могут быть различные факторы, неправильно будет рассматривать их с позиций единой цели.

«В течение последнего времени противник стреляет немного, если прибавить к этому передислокации, то это может быть частями крупного плана. С тактической точки зрения это может быть отвлекающим маневром»,- сказал он.

По его словам, опасность возобновления войны сейчас не особенно велика. Угроза возобновления войны сегодня не выше, чем месяц назад, однако в любой момент надо быть готовыми к изменениям ситуации.

2-го июля пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян опубликовал видеоматериал о горящей в Нахиджеване вследствие огня со стороны ВС Армении азербайджанской позиции.

Ранее в беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян сказал, что ситуация на нахиджеванском направлении относительно спокойная.

«После последнего инцидента выстрелы были, однако сейчас ситуация на нахиджеванском направлении относительно спокойная»,- сказал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

Как сообщалось ранее, 1-го июля ВС Азербайджана пытались осуществить инженерные позиционно-укрепительные работы в некоторых направлениях Нахиджевана. В ответ Вооруженные силы Армении открыли огонь и не позволили противнику осуществить свои планы.

«Вчера вечером и сегодня утром на некоторых участках в направлении Нахиджевана ВС Азербайджана пытались осуществить инженерные позиционно-укрепительные работы. В ответ Вооруженные силы Армении открыли огонь и не позволили противнику осуществить свои планы. Огнем с армянской стороны полностью разрушена и сожжена одна из позиций противника. В ходе перестрелки легко (незначительно) ранен контрактный военнослужащий Ваагн Самвелович Багдасарян (1974 г/р)», - сообщил Ованисян.