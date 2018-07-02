1-го июля в Ванадзоре провели благотворительный забег, собранные средства пойдут на финансирование центров дневного ухода за детьми «Маленький принц» Ванадзора и Гавара. В беседе с «Арменпресс» координатор центров «Маленький принц» Наринэ Казарян сообщила, что люди сдавали по 1000 драмов и принимали участие в забеге.

В Ванадзоре благотворительный забег организовали благотворительная организация «Каритас-Армения» и фонд «Арм-Марафон». Забег проходил в 2-х возрастных группах, бегуны, числом более 400, были старше 5 лет, без иных ограничений. Они прибыли сюда из Ванадзора, Гюмри, Гавара и Еревана.

Присутствовали члены городской администрации, жители Ванадзора и гости.

Первые 300 участников получили тематические футболки и иные сувениры, все бегуны – нарукавные повязки и медали, победители получили кубки и подарки.

Арменуи Мхоян