Отряхивание туты, тутовый дошаб, мастер-класс по самогоноварению: 7-го июля пройдет фестиваль туты

В селе Караундж Сюникской области 7-го июля пройдет фестиваль туты, туристы смогут опробовать ее в различных видах.

В беседе с «Арменпресс» координатор программ «Фестиваля Арени» Ани Мавян представила особенности фестиваля туты, его цели и нововведения. Фестиваль туты организуется фондом «Фестиваля Арени», совместно с мэрией Гориса и при содействии Госкомитета по туризму Армении.

Село Караундж – место проведения фестиваля

Фестиваль туты пройдет в селе Караундж Сюникской области, на расстоянии 4 км от Гориса. Он организуется в рамках общегосударственной программы «Дары Сюника». 3 года подряд фестиваль туты проходил в Горисе, затем в 2017 году в селе Караундж нашли прекрасное место, полностью озелененное и с множеством деревьев тутовника. Еще с древности в селе Караундж тутовку называли «львиное молоко».

Местные – о продуктах, изготовленных из туты

Местные жители готовят из туты многое: дошаб, водку, варенье, сухофрукты и пр. В ходе фестиваля состоится ярмярка-продажа. Будут представлены и иные продукты, присущие Сюнику.

Горис – культурная столица стран СНГ

В течение 2 дней пройдут многочисленные мероприятия, посвященные провозглашению Гориса культурной столицей стран СНГ. По этому случаю ожидаются гости из стран СНГ.

Мероприятия

Во время фестиваля пройдут музыкальные представления, будут организованы игры и пр.

Нововведения

Состоятся национальные игрища, причем, они не будут повторяться.

Иностранные туристы

За последние 3 года больше всего туристов приезжало из РФ, Гермаании, были и из Польши, Китая, Японии.