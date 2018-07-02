Мундиаль-2018. Какие игры ожидаются сегодня

В очередной день плей-оффа состоятся еще 2 игры.

Как передает «Арменпресс», в 18:00 по ереванскому времени в Самаре встретятся сборные Бразилии и Мексики.

В 22:00 по ереванскому времени в Ростове-на-Дону встретятся сборные Бельгии и Японии.

В ¼ финала уже прошли сборные Уругвай, Франция, РФ, Хорватия.

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Фото - FIFA