Продолжать армяно-российское сотрудничество предстоит молодому поколению: послание Пашиняна участникам армяно-российского межрегионального форума

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил послание участникам 7-го армяно-российского межрегионального форума.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в послании говорится:

“Уважаемые участники и гости Форума!

Сердечно приветствую Вас в рамках Седьмого Армяно-российского межрегионального форума «Цифровые инициативы России и Армении в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС».

Семь лет назад, в 2011 году, Армения и Россия инициировали проведение армяно-российского форума, который на деле объединил представителей марзов Армении и регионов России, а также представителей общественности и регионального бизнеса.

Такую периодичность, широкую тематику обсуждаемых в рамках намеченных круглых столов вопросов рассматриваем как очередное проявление союзнического характера армяно-российского взаимодействия. Более того, сегодня межрегиональное сотрудничество стало его неотъемлемой частью.

Перед нашими странами стоят во многом схожие амбициозные задачи – обеспечить максимально комфортные условия для жизни наших граждан, для ведения бизнеса, запуска новых производств и создания дополнительных рабочих мест не только в столицах и крупных центрах, но и в регионах. Именно на это нацелены соответствующие государственные программы и именно этим мотивированы конкретные шаги, направленные на предоставление регионам более благоприятных стартовых условий для реализации различных торгово-экономических и культурно-гуманитарных совместных проектов.

Стремительно меняющиеся реалии формируют новые задачи, подчёркивая необходимость выработки новых подходов, в большинстве своём замыкающихся на цифровой повестке. Полагаем, что реализуемая нашими государствами цифровая повестка, скоординированная в рамках Евразийского экономического союза, позволит не только сократить административную нагрузку, придать сотрудничеству более современный и транспарентный характер, но и существенно сократить временной интервал от зарождения идеи до ее реализации, нивелировать издержки, обусловленные географической удалённостью.

Рассчитываем, что проведению форума, который не ограничивается пленарными заседаниями, а включает также целый ряд тематических круглых столов, последует рост числа подобных инициатив. И эти стремления мы будем поддерживать на государственном уровне, создавая необходимые условия для раскрытия потенциала и повышения эффективности межрегионального сотрудничества, устойчивого развития регионов.

Продолжать армяно-российское сотрудничество, наращивать его новыми инициативами предстоит молодому поколению. Приветствуем активный диалог, студенческие обмены между представителями молодёжи наших братских стран. Возглавляемое мною новое Правительство Армении решительно настроено придать новый импульс развитию дружественных армяно-российских отношений, и в особенности межрегиональному сотрудничеству, поскольку равномерное развитие страны является приоритетным направлением для нас.

Надеюсь, что высказанные в ходе Форума предложения и рекомендации найдут своё практическое применение, послужат решению намеченных задач, будут способствовать реализации перспективных деловых и инвестиционных проектов во благо наших стран и народов.

Желаю всем участникам и гостям Форума плодотворной дискуссии, интересного общения и всего самого доброго”.