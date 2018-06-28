Официальная позиция Москвы по вопросу нагорно-карабахского урегулирования не изменилась: Мария Захарова

Официальная точка зрения Москвы по вопросу нагорно-карабахского урегулирования не претерпела никаких изменений, она фундаментальна. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

“Мы работаем с двумя сторонами именно на достижение результата. Мы не сравниваем нашу роль с Баку и с Ереваном, но для нас эта тема является одной из наиболее актуальных на международной повестке. Достижение урегулирования на основе закрепленных соглашений, согласованных позиций между двумя сторонами и взаимного уважения, безусловно, отвечает нашим интересам. Базовые подходы России как государства к проблематике не менялись”, - сказала Захарова, отвечая на вопрос журналиста о заявлении председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина в Баку о “«конструктивной и правильной» позиции Азербайджана в свете постоянно звучащих угроз решить вопрос военной силой, причем на всех уровнях азербайджанской государственной власти”.

Захарова добавила, что от политиков, парламентариев различного уровня, историков и публицистов звучало и звучит огромное количество заявлений. Она посоветовала, уточнять у тех, кто говорит, что конкретно они говорили или подразумевали. “В данном случае, я не считаю нужным заниматься каким-то сравниванием цитат того, что было сказано и как было сказано. Мы действительно считаем, что конфронтационная риторика ведет только к продолжению конфронтации. Конечно, заявления, которые с нашей точки зрения, не добавляли эффективности в решение главной задачи, звучали с различных сторон. Какой смысл их считать, Главная задача заключается в том, чтобы неконструктивные заявления не мешали общей цели. Делаются они разными представителями, в разных форматах. Многое, к сожалению, не соответствует тем заявлениям, которые были сделаны на самом деле, цитаты перекочевывают, обрезаются, контекст упускается и так далее”, - отметила Захарова.

Коснувшись возможной встречи глав МИД Армении и Азербайджана, Захарова отметила: “Мы традиционно говорим, что встреча между двумя странами должна комментироваться представителями этих двух стран. Если такая встреча будет согласована и состоится, то мы желаем ей эффективных результатов, хорошей атмосферы. В настоящее время, на наш взгляд, это особо необходимо для решения проблем, которые стоят на повестке дня, в том числе у двух государств”.