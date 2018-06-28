Время в Ереване: 11:07:36,   28 Июнь

Соболезнование председателя НС Армении А.Баблояна в связи с кончиной Мисака Давтяна


Председатель НС Армении А.Баблоян выразил соболезнование в связи с кончиной Мисака Давтяна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

“С глубокой скорбью узнал о кончине одного из сподвижников развития в Армении   биохимии академика Мисака Давтяна.

Десятки лет близко знал видного ученого, видел, как наряду с кропотливой работой и глубокими многогранными исследованиями, он посвятил себя созданию и становлению новой научной школы биохимии.  

Мисак Давтян был видным организатором науки и образования, что наилучшим образом отразилось в годы руководства Министерством просвещения Армении и Армянским государственным педагогическим институтом им.Х.Абовяна, а также в плодотворной деятельности в ЕГУ.

Выражаю глубокое соболезнование родным и близким М.Давтяна, разделяю их   печаль”.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации