Соболезнование председателя НС Армении А.Баблояна в связи с кончиной Мисака Давтяна

Председатель НС Армении А.Баблоян выразил соболезнование в связи с кончиной Мисака Давтяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

“С глубокой скорбью узнал о кончине одного из сподвижников развития в Армении биохимии академика Мисака Давтяна.

Десятки лет близко знал видного ученого, видел, как наряду с кропотливой работой и глубокими многогранными исследованиями, он посвятил себя созданию и становлению новой научной школы биохимии.

Мисак Давтян был видным организатором науки и образования, что наилучшим образом отразилось в годы руководства Министерством просвещения Армении и Армянским государственным педагогическим институтом им.Х.Абовяна, а также в плодотворной деятельности в ЕГУ.

Выражаю глубокое соболезнование родным и близким М.Давтяна, разделяю их печаль”.