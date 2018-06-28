Малый и средний бизнес нуждается в серьезной поддержке, и правительство предпримет соответствующие шаги: Никол Пашинян

Малый и средний бизнес нуждается в серьезной поддержке, и правительство Армении предпримет соответствующие шаги в этом направлении. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительство Армении в ходе обсуждения законопроекта о внесении дополнений в закон «О торговле и услугах» 28 июня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, этот проект следует рассматривать в рамках поддержки малых и средних предприятий.

Законопроект, в частности, определяет, что торговая сеть представляет собой комбинацию из двух или более коммерческих организаций под общим руководством или с той же торговой маркой или другими средствами персонализации, при которой годовой оборот продаж превышает 1,5 млрд. драмов.

В то же время годовой оборот, превышающий 1,5 млрд. драмов, упомянутый в части 5-ой статьи 6-ой указанного закона, означает, что тот же товарный знак или другие средства индивидуализации, принадлежащие или используемые предприятием, является критерием для определения комплектации из четырех или более коммерческих объектов (торговых сетей) с доминирующим положением.

То есть, по смыслу данного законопроекта, нахождение под общим управлением двух или более коммерческих объектов или работа под тем же знаком или другими средствами индивидуализации уже достаточны для того, чтобы определить комбинацию данных объектов как торговую сеть.