Переговоры Лаврова и Болтона продлились около полутора часов

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона завершились в Москве, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Встреча в формате рабочего ланча продлилась около полутора часов в закрытом режиме.

До встречи с Лавровым Болтон обсудил перспективы сотрудничества по линии национальных Совбезов с заместителем секретаря совета безопасности РФ Юрием Аверьяновым.

Позже в среду Болтон будет принят в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "он пообщается с помощником президента (Юрием) Ушаковым, но будет также принят и президентом (Владимиром) Путиным".

В Вашингтоне, анонсируя визит, заявили, что Болтон обсудит с российскими партнерами "потенциальную встречу" между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. В Москве пока не подтверждают, но и не опровергают подготовку встречи на высшем уровне.

Российская сторона рассчитывает обсудить с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном печальное состояние, в котором пребывают двусторонние отношения РФ и США, а также ряд главных международных проблем, отметил в свою очередь дмитрий песков.