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На юго-востоке Турции разбился учебный самолет


Учебный самолет потерпел крушение в провинции Адыяман на юго-востоке Турции, пилот погиб. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает в среду агентство Anadolu.

Сообщается, что в район Бесни, где произошла авария, были направлены пожарные, медицинский персонал и спасатели, которые обнаружили пилота погибшим. Самолет принадлежал университету города Газиантеп. По словам ректора университета Али Гюра, из аэропорта Газиантепа вылетели два учебно-тренировочных самолета, принадлежащих факультету аэронавтики. Один из них потерпел крушение, второй благополучно приземлился. Пилоты проходили летную практику в рамках учебного курса. Причина крушения пока не установлена, начато расследование.

 

 

 

 




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