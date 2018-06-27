В Instagram появится функция видеочата

Социальная сеть Instagram во вторник выпустила обновление, благодаря которому в программе появится функция видеозвонка. В приложении также появятся тематические каналы и новые эффекты для фотографий. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте приложения.

"С помощью видеочата можно будет общаться с друзьями на платформах iOS и Android без использования мобильной связи", - говорится в тексте. Как отмечается, можно будет пользоваться видеочатом и параллельно выполнять другие задачи в приложении. В звонке смогут одновременно участвовать до четырех человек.

Кроме того, на вкладке поиска появятся тематические каналы, которые позволят пользователю быстрее находить в соцсети посты, соответствующие его интересам.