В Алеппо более 20 тысяч человек вернулись в свои дома

Более 20 тысяч человек вернулись в свои дома в юго-западной части провинции Алеппо после освобождения этих мест от боевиков. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам местный шейх Абдулла Дандаль.

Люди, жившие здесь, вынуждены были покинуть свои дома около семи лет назад — когда сюда пришли боевики. После освобождения территории сирийское правительство при помощи российских военных ведет подготовку к восстановлению мирной жизни.

Сперва местные власти обследовали все дороги между населенными пунктами и, где необходимо, отремонтировали их. Затем были налажены регулярные поставки продуктов и приведены в порядок электросети. Теперь идет подготовка к восстановлению жилых домов.