Вопрос амнистии по части штрафов и пеней по сельскохозяйственным кредитам относится к компетенции банков: Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Правительство сделало все, что могло в вопросе амнистии по части штрафов и пеней по сельскохозяйственным кредитам: сейчас вопрос относится к компетенции банков. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе прямой трансляции на Facebook.

«Уверен, что они пойдут на это, мы тоже будем вести с банками переговоры, в этом направлении поработает и ЦБ Армении, чтобы мы поняли друг друга»,- заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он напомнил об изменениях в налоговом законодательстве, которые НС Армении утвердило. По его словам, эти изменения направлены на создание благоприятных условий для банков, чтобы те могли простить давно просроченные штрафы и пени по сельскохозяйственным кредитам. «До этих изменений амнистия по части штрафов и пеней по кредитам считалась бы для банков доходом, за что он должен был бы платить налоги. Сейчас же это не так, и банки будут заинтересованы в том, чтобы простить давно просроченные штрафы и пени по сельскохозяйственным кредитам», - сказал он.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о восстановлении кредитных историй. По его словам, применяется неполное решение, этапный шаг по части облегчения ситуации.

«Мы не можем не думать и о стабильности банковской системы, мы должны делать сбалансированные шаги»,- сказал он.