Армянский депутат с трибуны ПАСЕ направил послание военно-политическому руководству Азербайджана

Член парламентской фракции Республиканской партии Армении Самвел Фарманян выступил на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, коснувшись скопления азербайджанских войск на армяно-азербайджанской границе и на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения. Как сообщает Арменпресс, Самвел Фарманян призвал ПАСЕ четко осудить действия Азербайджана и предотвратить новую возможную агрессию против Арцаха.

“Ситуация вокруг Нагорного Карабаха значительно увеличила нашу озабоченность в связи с возможностью новой военной агрессии со стороны Азербайджана против Нагорного Карабаха и Армении. Беспрецедентные скопления вооруженных сил

На линии соприкосновения между Карабахом и Азербайджаном, а также вдоль всей границы между Арменией и Азербайджаном, продолжающиеся приобретения предусмотренных для нападения вооружений, в том числе покупка вертолетов Bell-412 американского производства, которая сделана с грубым нарушением международного права и законов США, сочетается с беспрецедентной пропагандой войны внутри азербайджанской общества”, - сказал Фарманян.

Он добавил, что многие эксперты считают, что новая азербайджанская агрессия против народа Нагорного Карабаха стучится в дверь, и на юго-восточном уголке нашего континента пахнет порохом. “Ассамблея и государства-члены должны четко заявить, что осуждает новую военную агрессию, и ее необходимо предотвратить”, - подчеркнул депутат.

Он направил четкий сигнал военно-политическому руководству Азербайджана о том, что новая попытка военной агрессии против народа Нагорного Карабаха будет караться и адекватно наказываться вооруженными силами Армении.

“Я здесь, чтобы провозгласить простую истину о том, что война не является решением этого вопроса и что Азербайджан не может сломить волю народа Нагорного Карабаха или подвергнуть сомнению его свободу. Я также хочу сказать, что все мы станем едиными и что все разногласия между политическими силами Армении внезапно исчезнут, и мы будем едины и тверды, полны решимости, когда имеем дело с правосудием, памятью и самобытностью, когда имеем дело с Арцахом. Точно так же, как это было в начале 1990-х годов. Те, у кого есть достаточная мудрость, берут уроки своей истории, в том числе новейшей истории. Надеюсь, что военно-политическое руководство Азербайджана обладает этой мудростью”, - заключил Самвел Фарманян.