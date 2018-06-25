Тренера ФК “Ширак” подозревают в подкупе футболиста конкурирующего клуба

По уголовному делу, расследуемому следственным отделом по административному району Малатия-Себастия следственного управления Следственного комитета РА по Еревану, устанавливаются обстоятельства подкупа игрока футбольного клуба “Бананц”: тренер ФК “Ширак” привлечен в качестве подозреваемого.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, по предварительным данным, 3 мая 2018 года тренер ФК “Ширак” А. Арутюнян пригласил на встречу профессионального футболиста ФК “Бананц” Эдварда Кподо и предложил ему взятку в обмен на то, чтобы он совершал ошибки в ходе намеченного на 5-ое мая матча между футбольными клубами “Бананц” и “Ширак” и обеспечил проигрыш команды. Встреча состоялась в автомобиле близ супермаркета, действующего на территории административного района Малатия-Себастия.

По данным уголовного дела, тренер предложил футболисту конкурирующего клуба, который ранее играл в ФК “Ширак”, 5 тыс. долларов США за проигрыш в матче, из которых $1.000 в качестве аванса отдал в тот же день, а остальную сумму передал в конце игры, после поражения.

Футболист взял деньги, а затем сообщил об этом руководству клуба “Бананц”. Футболист рассказал, что взял сумму, поскольку ФК “Ширак” ему задолжал $1.500 за невыплаченные бонусы.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам частей 1 и 3 статьи 201 Уголовного кодекса РА. В отношении тренера ФК “Ширак” А. Арутюняна как подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается. Предпринимаются необходимые мероприятия, направленные на проверку указанных обстоятельств. Допрошены ряд лиц, просмотрены видео- и аудиозаписи, представленные органу, осуществляющему производство.