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Дитрих сменил Соколова в межправкомиссиях с Арменией, Грецией, Латвией и Польшей


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил министра транспорта Евгения Дитриха председателем российских частей нескольких межправительственных комиссий - между РФ и Арменией, РФ и Грецией, РФ и Латвией и РФ и Польшей. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Утвердить министра транспорта РФ Дитриха Е.И. председателем российских частей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Республикой Армения, Смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, Межправительственной российско-латвийской комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству и российско-польской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, освободив от этих обязанностей Соколова М.Ю.", - говорится в документе.

Евгений Дитрих сменил бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на этом посту 18 мая 2018 года. Соколов занимал эту должность с 21 мая 2012 года.





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