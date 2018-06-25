Иран подал жалобу в международный суд из-за конфискации США имущества ЦБ

Тегеран подал жалобу в международный суд в Гааге по поводу конфискации со стороны США имущества центрального банка Ирана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

"На основании жалобы Ирана в международный суд в Гааге по поводу незаконной конфискации США имуществ центрального банка, заседание (по этому вопросу) пройдет 8 или 12 октября", — приводит его слова телекомпания IRIB.

Американское министерство финансов в мае после выхода США из ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе) сообщило, что глава ЦБ Ирана и ряд других лиц включены в список санкций США за поддержку иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).

Активы фигурантов санкций в юрисдикции США будут заморожены, а американским гражданам и компаниям будет запрещено иметь с ними дело.