СМИ КНДР отказались от критики США в годовщину начала Корейской войны

Ведущие СМИ КНДР не стали публиковать в понедельник критические статьи в отношении США по случаю отмечаемой годовщины начала Корейской войны (1950-1953 годов). Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Kyodo, проанализировавшее статьи газеты "Нодон синмун".

Отмечается, что издание выпустило сразу несколько материалов, посвященных дате начала войны. Главным образом в них рассказывается о воевавших солдатах и сражениях, в которых они участвовали.

Вместе с тем СМИ КНДР не упоминали США напрямую и избегали используемых обычно выражений, таких как "американские империалисты", "враги" и "агрессия". В предыдущие годы статьи с подобным содержанием были характерны для публикации по случаю этой даты. Скорее всего, подобная тенденция связана с нежеланием нарушать атмосферу налаживания контактов между Пхеньяном и Вашингтоном, отмечает агентство.