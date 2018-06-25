Защитник прав человека Армении озабочен молчанием компетентных органов по поводу угроз в адрес журналистов

Защитник прав человека Армении Арман Татоян озабочен проявлениями нетерпимости к журналистам и молчанием компетентных органов по поводу угроз в адрес журналистов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Защитника прав человека Армении.

В заявлении, распространенном офисом Защитника прав человека Армении, говорится, что любое посягательство на профессиональную работу журналиста должно удостоиться строгой реакции компетентных органов государства, а лиц, допустивших правонарушения, необходимо привлечь к ответственности. В частностри, в заявлении сказано:

«Одним из основополагающих показателей развития демократической страны являются свобода слова и защищенная профессиональная деятельность журналиста. Благодаря работе журналиста формируется и проходит этап становления гражданский контроль в отношении государства.

Журналист в ходе своей работы руководствуется принципами ответственной журналистики. Это каждого и тем более представителя государства обязывает руководствоваться презумпцией добросовестности журналиста.

Посему, любое посягательство на профессиональную работу журналиста должно удостоиться строгой реакции компетентных органов государства, а допустивших правонарушения лиц необходимо привлечь к ответственности. Сам журналист должен быть уверен в том, что его профессиональная работа защищена государством.

Конечно, каждый представитель общества имеет возможность свободного выбора в вопросе того, за работой какого конкретного СМИ или журналиста следить. Вместе с тем, в конкретной ситуации крайнюю обеспокоенность вызывают оскорбления и посягательство на свободу слова, выраженные в соцсетях в отношении газеты „Грапарак”.

В частности в социальных медиа активно распространяются призывы “отвергнуть” СМИ, при этом одной из причин называется “необъективная критика”. Более того, проведенный офисом омбудсмена Армении мониторинг свидетельствует, что под публикациями на электронном сайте газеты имеются комментарии, содержащие угрозу и оскорбления в адрес данного СМИ и его журналистов.

Начиная с 22 июня, это явление особо обострилось и сопровождается угрозами личного характера в адрес журналистов данного СМИ.

Вызывает крайнюю обеспокоенность то, что до сих пор ни один государственный уполномоченный орган не отреагировал на данное явление и не выразил официальной позиции.

Подобный подход опасен и в том смысле, что может создать способствующую атмосферу неправомерного вмешательства для СМИ и свободы слова в целом. Обеспокоенность растет, когда учитываем, что в соцсетях по-прежнему наблюдается нетолерантность, которая в отдельных случаях достигает ненависти. Плюрализм мнений должен поощряться всегда, эффективной гарантией для этого является то, когда в стране действуют свободные СМИ.

Защитник прав человека Армении внимательно будет следить за отношением к журналистам в социальных медиа и, в этой связи, за адекватной оценкой государства. Это будет способствовать гарантиям уважения к профессиональной работе журналистов и их беспрепятственной работе, в том числе при сотрудничестве с имеющими мандат защиты журналистов международными организациями».