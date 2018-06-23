Уверен: Вы поставите Ваш опыт и высокие качества на службу интересам Армении — Ара Баблоян поздравил президента Армена Саркисяна

Спикер Национального собрания Армении Ара Баблоян поздравил президента Армена Саркисяна с днем рождения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, в послании говорится: «Уважаемый господин Саркисян, От всего сердца поздравляю Вас с 65-летием. Желаю Вам крепкого здоровья, энергичности и новых достижений. Уверен: Вы поставите Ваш многолетний опыт и высокие профессиональные качества на службу интересам Армении и армянского народа».