Премьера Канады оштрафовали за солнцезащитные очки

Наблюдательный орган парламента Канады по этике оштрафовал премьер-министра Джастина Трюдо за незадекларированные солнцезащитные очки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, премьер получил очки в подарок от губернатора одной из провинций. Так как они стоили больше 200 долларов, Трюдо должен был указать их в декларации, однако почему-то этого не сделал. Размер штрафа составил 100 долларов.

По словам пресс-секретаря Трюдо Элеаноры Катенаро, премьер-министр неправильно заполнил форму декларации.