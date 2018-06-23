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Премьера Канады оштрафовали за солнцезащитные очки


Наблюдательный орган парламента Канады по этике оштрафовал премьер-министра Джастина Трюдо за незадекларированные солнцезащитные очки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, премьер получил очки в подарок от губернатора одной из провинций. Так как они стоили больше 200 долларов, Трюдо должен был указать их в декларации, однако почему-то этого не сделал. Размер штрафа составил 100 долларов.

По словам пресс-секретаря Трюдо Элеаноры Катенаро, премьер-министр неправильно заполнил форму декларации.

 

 




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