Эксперты прогнозируют победу Эрдогана на президентских выборах в Турции

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган одержит победу в первом или втором туре президентских выборов, но может потерять контроль над парламентом, считают местные эксперты.

Директор турецкого Центра стратегических исследований Kafkassam (Анкара) Хасан Октай заявил РИА Новости, что Эрдоган получит на выборах 51-52% голосов "и будет избран уже в первом туре".

"Если же он и Индже выйдут во второй тур, то Эрдоган победит, набрав около 60% голосов", - сказал Октай.



Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по его словам, не исключено, что Народно-республиканская партия может после первого тура снять кандидатуру Индже, и тогда с Эрдоганом будет соревноваться Акшенер, которая, по всей видимости, займет третье место в первом туре. "