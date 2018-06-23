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Министр обороны РА посетил северо-восточное пограничье


Министр обороны  РА Давид Тоноян 22 июня  посетил с рабочим визитом  северо-восточное  пограничье Гегаркуникской и Тавушской областей Армении.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства обороны РА, визит начался с города  Варденис. Министр на  месте  ознакомился с условиями гарнизонного госпиталя и городской больницы, уровнем медобслуживания и нуждами медперсонала. С персоналом гарнизонного госпиталя и городской больницы обсуждались необходимые  шаги по повышению уровня скоординированной работы  двух медучреждений.

В Тавушской области глава оборонного ведомства ознакомился с условиямиБердского госпиталя и городской  больницы, обсудил с персоналом механизмы координирования повышения качества работы двух медучреждений.

В  сопровождении командования  подразделения  Давид Тоноян посетил боевые  точки северо-восточного направления, на месте  ознакомился с оперативной  обстановкой, условиями несения  службы, морально-психологическим состоянием личного состава, состоянием пищевого снабжения, дал соответствующие  поручения.

Министр пожелал военнослужащим мира  и безопасной  службы.

 




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