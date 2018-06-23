Министр обороны РА посетил северо-восточное пограничье

Министр обороны РА Давид Тоноян 22 июня посетил с рабочим визитом северо-восточное пограничье Гегаркуникской и Тавушской областей Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны РА, визит начался с города Варденис. Министр на месте ознакомился с условиями гарнизонного госпиталя и городской больницы, уровнем медобслуживания и нуждами медперсонала. С персоналом гарнизонного госпиталя и городской больницы обсуждались необходимые шаги по повышению уровня скоординированной работы двух медучреждений.

В Тавушской области глава оборонного ведомства ознакомился с условиямиБердского госпиталя и городской больницы, обсудил с персоналом механизмы координирования повышения качества работы двух медучреждений.

В сопровождении командования подразделения Давид Тоноян посетил боевые точки северо-восточного направления, на месте ознакомился с оперативной обстановкой, условиями несения службы, морально-психологическим состоянием личного состава, состоянием пищевого снабжения, дал соответствующие поручения.

Министр пожелал военнослужащим мира и безопасной службы.