Два депутата Национального Собрания Республики Арцах подали в отставку

Председатель Национального Собрания Республики Арцах Ашот Гулян 22-го июня выступил с заявлением, в котором говорится: «Согласно части 1 статьи 138 закона Республики Арцах "Регламент Национального собрания", объявляю, что 22-го июня депутаты Национального собрания Республики Арцах Армо Цатурян и Лерник Ованнисян подали заявления об отставке. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах.

«Согласно части 2 статьи 138 закона "Регламент Национального собрания", если депутат подачей письменного заявления в течение одной недели отзывает своего заявления об отставке, тогда председатель Национального собрания выступает с заявлением об этом, если же он не отзывает своего заявления, то составляется протокол о завершении его полномочий, который подписывает и опубликовывает председатель Национального собрания и направляет в Центральную избирательную комиссию. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола», - говорится в заявлении председателя НС Республики Арцах.