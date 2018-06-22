Генконсул Армении встретился с губернатором Одессы

21-ого июня состоялась официальная встреча Генерального консула Республики Армения в Одессе Айка Гуляна и главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, стороны затронули вопросы о дальнейшем углублений отношений и сотрудничестве в разных сферах.