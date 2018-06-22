Иран может выйти из СВПД в ближайшие недели

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран в ближайшие недели может выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Tasnim.

"Ожидание Ирана подошло к концу, и вполне вероятно, что Иран покинет СВПД в ближайшие недели", — заявил Аракчи.

"Я не могу сказать, что перспектива продолжения переговоров с Европой ясна и может привести нас к достижению общего решения по сохранению СВПД. Мы все еще ждем и надеемся, что предложение Европы будет приемлемым для Ирана, чтобы Иран не ушел (из сделки – ред.)", — добавил он.

По словам Аракчи, Европе нужно работать над тем, чтобы убедить иранцев в своей приверженности сохранению СВПД.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.