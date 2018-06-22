Автобус с 55 студентами упал в пропасть

В Гватемале автобус с 55 студентами, которые ехали на спортивные соревнования, сорвался в 70-метровую пропасть во время поездки в муниципалитет Сан-Маркос. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Prensa Libre.

В результате погибли по меньшей мере восемь человек: семеро скончались на месте, еще один — в больнице. 35 человек с тяжелыми травмами были доставлены в госпиталь Сан-Маркос. На месте продолжают работать спасатели.

По сведениям издания, водитель потерял контроль над машиной, после чего автобус упал с обрыва. Как отмечает micetimes.asia, не исключено, что возникли проблемы с тормозами.