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Автобус с 55 студентами упал в пропасть


В Гватемале автобус с 55 студентами, которые ехали на спортивные соревнования, сорвался в 70-метровую пропасть во время поездки в муниципалитет Сан-Маркос. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Prensa Libre.

В результате погибли по меньшей мере восемь человек: семеро скончались на месте, еще один — в больнице. 35 человек с тяжелыми травмами были доставлены в госпиталь Сан-Маркос. На месте продолжают работать спасатели.

По сведениям издания, водитель потерял контроль над машиной, после чего автобус упал с обрыва. Как отмечает micetimes.asia, не исключено, что возникли проблемы с тормозами.




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