Представлены требования президента Армении к процедуре выдвижения кандидата в судьи Конституционного суда

Временная рабочая группа по представлению требований президента Армении к процедуре выдвижения кандидата в судьи Конституционного суда распространила заявление. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В заявлении сказано:

«Согласно указу президента Армении ՆԿ-84-Ա от 11-го июня сего года, до 18:00 29- го июня сего года претенденты на пост судьи Конституционного суда Армении могут представить лично в офис президента по адресу Маштоца,47, или отправить по электронной почте ([email protected]) следующие документы, в соответствии с конституционным законом «О Конституционном суде Армении»:

1) заявление (форма N1),

2) копия паспорта или идентификационной карты,

3) документ о наличии единственного гражданства – Армении,

4) документ о владении армянским языком,

5) документ о юридическок образовании,

6) биография (форма N2-ի),

7) документ о наличии как минимум 15 лет профессионального стажа,

8) другие документы, свидетельствующие о высокой квалификации.