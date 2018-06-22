Представлены требования президента Армении к процедуре выдвижения кандидата в судьи Конституционного суда
Временная рабочая группа по представлению требований президента Армении к процедуре выдвижения кандидата в судьи Конституционного суда распространила заявление. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
В заявлении сказано:
«Согласно указу президента Армении ՆԿ-84-Ա от 11-го июня сего года, до 18:00 29- го июня сего года претенденты на пост судьи Конституционного суда Армении могут представить лично в офис президента по адресу Маштоца,47, или отправить по электронной почте ([email protected]) следующие документы, в соответствии с конституционным законом «О Конституционном суде Армении»:
1) заявление (форма N1),
2) копия паспорта или идентификационной карты,
3) документ о наличии единственного гражданства – Армении,
4) документ о владении армянским языком,
5) документ о юридическок образовании,
6) биография (форма N2-ի),
7) документ о наличии как минимум 15 лет профессионального стажа,8) другие документы, свидетельствующие о высокой квалификации.