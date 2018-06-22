Звезда телешоу и королева красоты найдена мертвой

Британка Софи Грейдон (Sophie Gradon), победившая в 2009 году в конкурсе «Мисс Великобритания», найдена мертвой в доме своих родителей, расположенном неподалеку от Ньюкасла. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Причины смерти 32-летней женщины пока неясны, однако сотрудники местной полиции уже заявили, что не видят никаких подозрительных обстоятельств в кончине Грейдон.

Британка также прославилась в качестве участницы популярного реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) на канале ITV.

Сообщается, что девушка страдала от затяжной депрессии. В своем Twitter-аккаунте она неоднократно писала о потере смысла жизни, о растущем ощущении одиночества и многочисленных страхах.