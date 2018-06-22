Россия и Саудовская Аравия рекомендовали ОПЕК+ поднять добычу вопреки позиции Ирана

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал участникам альянса смягчить ограничительные меры и увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки с 1 июля. Однако будет ли принято такое решение на встрече министров в большом составе, не ясно, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Против любой корректировки квот выступает Иран, обещавший заблокировать решение.

Министр нефти страны Бижан Намдар Зангане принял участие в заседании мониторингового комитета, но посреди встречи покинул ее, сказав журналистам, что встреча "не была хорошей", и соглашение не может быть достигнуто.

Иран объясняет свою позицию тем, что рынку не нужны лишние баррели, так как ребалансировка рынка не достигнута, а рост добычи в ОПЕК выгоден США.