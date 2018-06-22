AP: около 500 детей нелегальных иммигрантов в США вернулись в свои семьи

Около 500 детей нелегальных иммигрантов вернулись к своим родителям в США после того, как глава американской администрации Дональд Трамп подписал приказ о прекращении практики разлучения семей, незаконно приехавших в Соединенные Штаты. Как передает Арменпресс, об этом агентству Associated Press (AP) в четверг рассказал высокопоставленный источник в Белом доме.

Собеседник агентства не обладает информацией о том, сколько семей находятся под следствием в США, а сколько, вероятно, покинули страну. Согласно данным министерства внутренней безопасности США, в период с 19 апреля по 31 мая были разлучены с семьями почти 2 тыс. детей.

В апреле министр юстиции США Джефф Сешнс объявил о начале политики "нулевой терпимости" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности. Их детей отправляют в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. Действия властей вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа - демократов, а также ряда его однопартийцев и международной общественности.



