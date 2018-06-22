Голосование в американском конгрессе по закону о мигрантах отложено
Усилиями республиканского большинства в палате представителей конгресса США голосование по законопроекту о миграционной реформе было отложено до следующей недели. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Associated Press.
Причиной послужили разногласия между сторонниками жесткой линии и "умеренными" по второму - компромиссному - законопроекту, внесенному вместо провалившегося в ходе голосования первого варианта.
Ранее планировалось проголосовать за второй вариант в пятницу.
- 10:01 Мелания Трамп отправилась к детям-мигрантам в куртке с надписью "Мне все равно"
- 09:52 Голосование в американском конгрессе по закону о мигрантах отложено
- 09:49 ЕС завершил программу оказания финансовой помощи Греции
- 08:49 Европейские индексы - 21-06-18
- 08:48 Американские индексы снизились - 21-06-18
- 08:47 Цены на цветные металлы - 21-06-18
- 08:46 Цены на драгоценные металлы - 21-06-18
- 08:44 Цены на нефть - 21-06-18
- 21.06-22:05 Аракел Мовсисян подвергнут приводу в СНБ
- 21.06-21:54 Россия вместе с США и Францией работает над политическим урегулированием карабахского конфликта: Лавров
- 21.06-21:22 Предстоящие на 22 июня мероприятия
- 21.06-20:52 Никол Пашинян принял председателя авиакомпании “Армения” Тамаза Гаиaшвили
- 21.06-20:48 Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян посетит Минск с рабочим визитом
- 21.06-20:43 Премьер-министр обсудил с вице-президентом компании “Веолия” вопросы повышения эффективности деятельности французской компании в Армении
- 21.06-20:40 Никол Пашинян принял посла Чешской Республики в Армении
- 21.06-20:25 Служба национальной безопасности проводит спецоперацию в доме Аракела Мовсисяна
- 21.06-20:15 Компании “Секюрити дрим” и “Эллипс” совершили хищение в размере около 1 млрд драмов
- 21.06-19:30 За последние семь лет Азербайджан потерял 22, а Армения – 3 БПЛА
- 21.06-19:02 Специальная следственная служба Армении прекратила уголовные дела против Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна
- 21.06-17:55 Глава Intel покидает свой пост
- 21.06-17:50 ЕК готова помочь странам ЕС за прием беженцев с территорий Греции и Италии
- 21.06-17:43 В Армении происходит исторический процесс примирения правоохранительной системы и общества: Никол Пашинян
- 21.06-17:35 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-06-18
- 21.06-17:34 Азиатские индексы - 21-06-18
- 21.06-17:31 Hyundai Motor и Audi подписали соглашение о сотрудничестве
- 21.06-17:20 Удивительные рисунки китайских фермеров на рисовых полях
- 21.06-17:17 В США умерла горилла, владевшая языком жестов
- 21.06-17:05 Посол ОАЭ считает Армению привлекательной для инвестиций страной
- 21.06-16:48 В Индии прошел Международный день йоги
- 21.06-16:44 Генсек ООН считает, что в будущем войны будут начинаться с кибератак
- 21.06-16:34 Жене Нетаньяху предъявили обвинения в мошенничестве и растрате госсредств
- 21.06-16:24 Незаконная блокада Армении со стороны Турции и Азербайджана противоречит основным принципам ПАЧЭС: Шармазанов
- 21.06-16:20 В Ереване обсудят развитие сотрудничества России и Армении в условиях цифровой экономики
- 21.06-16:15 Из-за циклона "Макуну" в пустыне на Ближнем Востоке появились тысячи озер
- 21.06-16:05 Найденные на затонувшем в XIX веке пароходе картины могут принадлежать кисти Айвазовского
11:52, 16.06.2018
Просмотрели 3330 раз В Индонезии гигантский питон проглотил женщину
21:03, 18.06.2018
Просмотрели 1395 раз Представитель ЕС обеспокоен накоплением азербайджанской военной техники на границе с Арменией и на линии соприкосновения
15:27, 16.06.2018
Просмотрели 1385 раз Никол Пашинян и Бако Саакян посетили новую церковь Св.Вардананц в Чартаре
11:56, 18.06.2018
Просмотрели 1294 раз Пресс-секретарь МИД Армении призывает не поддаваться азербайджанским фальсификациям и принимать за основу официальные данные МО Армении
18:00, 18.06.2018
Просмотрели 1233 раз Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Армении на уровне "B+" с позитивным прогнозом