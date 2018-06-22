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Голосование в американском конгрессе по закону о мигрантах отложено


Усилиями республиканского большинства в палате представителей конгресса США голосование по законопроекту о миграционной реформе было отложено до следующей недели. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Associated Press.

Причиной послужили разногласия между сторонниками жесткой линии и "умеренными" по второму - компромиссному - законопроекту, внесенному вместо провалившегося в ходе голосования первого варианта.

Ранее планировалось проголосовать за второй вариант в пятницу.

 




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