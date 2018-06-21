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Удивительные рисунки китайских фермеров на рисовых полях


Китайские фермеры создают на рисовых полях удивительные 3D-картины. Одна из последних их работ – портрет тысячерукого Авалокитешвара площадью 6 600 квадратных метров, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.




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