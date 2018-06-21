Турция ввела ответные таможенные пошлины для товаров из США

Турецкое правительство приняло решение ввести дополнительные таможенные пошлины для 22 наименований товаров из США. Как передает Арменпресс, об этом в эфире телеканала NTV в четверг заявил министр экономики республики Нихат Зейбекчи.

"Из-за введенных США импортных пошлин дополнительная нагрузка на Турцию составит около $260 млн. Чтобы компенсировать эти потери, мы решили с 21 июня ввести дополнительные таможенные пошлины общим объемом в $300 млн на 22 товара из США", - сказал министр.



