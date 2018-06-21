Турция ввела ответные таможенные пошлины для товаров из США
Турецкое правительство приняло решение ввести дополнительные таможенные пошлины для 22 наименований товаров из США. Как передает Арменпресс, об этом в эфире телеканала NTV в четверг заявил министр экономики республики Нихат Зейбекчи.
"Из-за введенных США импортных пошлин дополнительная нагрузка на Турцию составит около $260 млн. Чтобы компенсировать эти потери, мы решили с 21 июня ввести дополнительные таможенные пошлины общим объемом в $300 млн на 22 товара из США", - сказал министр.
- 14:54 На Красной площади открылся парк футбола ЧМ-2018
- 14:40 Алжир отключает интернет на время экзаменов в школах
- 14:35 Ucom снизила цены на все смартфоны Samsung класса J и S
- 14:34 СМИ: в США впервые в истории страны зафиксировано сокращение белого населения
- 14:09 Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Москву
- 14:00 В Армении началась тренировка военнослужащих ЮВО в РУК
- 13:54 Турция угрожает территориальной целостности Ирака
- 13:45 Турция ввела ответные таможенные пошлины для товаров из США
- 13:30 Премьер-министр Новой Зеландии родила первенца
- 13:17 Арман Егоян прокомментировал вопросы о зарубежных визитах президента Армении Армена Саркисяна и принятии закона «О благотворительности».
- 13:14 Ливийская армия вернула контроль над нефтяными терминалами
- 12:59 Футбольную рок-оперу представят в Екатеринбурге
- 12:52 Шармазанов: «Вызовы безопасности остаются приоритетными для Армении»
- 12:33 Национальное Собрание Армении завершило работу сессии
- 12:30 Зариф не исключил возможность совместной работы с США
- 12:22 Молодые артиллеристы ЮВО освоят навыки стрельбы в горах Армении
- 12:14 Командиры некоторых подразделений выписывали и присваивали топливо, двигатели, покрышки: новые разоблачения СНБ Армении
- 12:04 ЗАО «Высоковольтные сети Армении» не будет передано компании «Ташир-капитал»
- 12:01 Национальное Собрание Армении приняло закон о благотворительности
- 11:56 Национальное Собрание Армении приняло закон о накопительных пенсиях
- 11:45 Первое заявление Бахтадзе в качестве премьер-министра Грузии
- 11:39 "Пейзаж" Малевича продали на аукционе в Лондоне за $10,4 млн
- 11:36 Спикер сената Казахстана усомнился в том, что Назарбаев будет избираться в 2020 году
- 11:32 Изменения в политике вакцинаций: дети будут получать только 4 дозы шестивалентных сывороток
- 11:25 Премьер-министр Армении не принял отставку Манэ Тандилян: закон о накопительном пенсионном фонде будет доработан
- 11:18 Поздравительное послание мэра Еревана Тарона Маргаряна по случаю Дня медицинского работника
- 11:07 Внеочередное заседание НС Армении. Ожидаются обсуждения во втором чтении: Прямой эфир
- 11:05 Жители Айаниста жалуются на качество воды: пояснения Министерства и «Веолия-Джур»
- 11:04 Пол Маккартни впервые после пятилетнего перерыва выпустит новый альбом
- 10:59 Специальность медработника объединяет богатые знания и высокий профессионализм: поздравление Ара Баблояна
- 10:57 Еще 5 компаний-недропользователей получили предупреждение 15:
- 10:46 Трамп встретится с королевой Елизаветой II в ходе рабочего визита в Великобританию
- 10:41 Иранских женщин впервые за 40 лет пустили на футбол
- 10:22 Аудитория Instagram достигла 1 млрд человек
- 10:05 СМИ: Науэрт может сменить Сару Сандерс на посту пресс-секретаря Белого дома
11:52, 16.06.2018
Просмотрели 3282 раз В Индонезии гигантский питон проглотил женщину
15:27, 16.06.2018
Просмотрели 1348 раз Никол Пашинян и Бако Саакян посетили новую церковь Св.Вардананц в Чартаре
21:03, 18.06.2018
Просмотрели 1329 раз Представитель ЕС обеспокоен накоплением азербайджанской военной техники на границе с Арменией и на линии соприкосновения
11:56, 18.06.2018
Просмотрели 1233 раз Пресс-секретарь МИД Армении призывает не поддаваться азербайджанским фальсификациям и принимать за основу официальные данные МО Армении
20:30, 14.06.2018
Просмотрели 1176 раз Хранящиеся в Стамбуле архивные документы о Геноциде армян зашифрованы: Акчам