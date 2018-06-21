Ливийская армия вернула контроль над нефтяными терминалами

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара вернула контроль над захваченными боевиками портами в районе так называемого нефтяного полумесяца (побережье залива Сирт).

Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг телеканалу Sky News Arabia представитель ВС, бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.

"Армия полностью восстановила контроль над всеми портами в районе нефтяного полумесяца, в том числе над Рас-Лануфом и Эс-Сидром", - сказал он.





