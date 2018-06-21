Жители Айаниста жалуются на качество воды: пояснения Министерства и «Веолия-Джур»

Жители Айаниста жалуются на качество воды в течение уже долгих лет, указывая на наличие осадка. Компания «Веолия-Джур» же поясняет, что в данной общине и в ряде других высокогорных сел они в состоянии организовать водоснабжение за счет родников только в течение определенных месяцев года.

В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь компании «Веолия-Джур» Мурас Саргсян сообщил, что эта проблема существует десятилетиями, в чем есть также вина сельчан. «В оросительный сезон некоторые жители проводят родниковой водой орошение, нам же не остается ничего другого, как поставлять скважинную воду»,- сказал он.

По его словам, ежегодно они обнаруживают до 4000-5000 незаконных акведуков.

По его словам, ту же скважинную воду поставлял и прежний оператор - «Армводоканал», а компании «Веолия-Джур» удалось наладить водоснабжение родниковой водой осенне-зимние месяцы.

По его словам, в селе Айанист компания «Веолия-Джур» сменила трубопровод, однако борьба с незаконными водоводами пока в процессе.

«Люди должны осознавать, что питьевую воду надо использовать только по назначению»,- сказал он.

По его словам, и скважинная вода является питьевой, однако, по другим стандартам.

Пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Лиана Казарян сообщила нам, что проверка воды в водопроводе села Айанист микробиологически в норме, и анализ ее качества осуществляется раз в месяц.

Наличие же осадка может свидетельствовать о технических примесях, не будучи результатом микробиологического заражения.