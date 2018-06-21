СМИ: Науэрт может сменить Сару Сандерс на посту пресс-секретаря Белого дома

Новым пресс-секретарем президента США Дональда Трампа может стать бывшая журналистка телеканала Fox News Хизер Науэрт, которая сейчас занимает пост официального представителя госдепартамента, как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Vanity Fair со ссылкой на источники в администрации.

Ранее ряд американских СМИ сообщили, что два высокопоставленных представителя администрации США по работе с прессой — Сара Сандерс и Радж Шах — планируют покинуть свои посты. Про Сандерс написали, что она уйдет до конца года. Сама Сандрес опровергла эту информации.

Как отмечает издание, если пресс-секретарь президента США все же решит уйти, ее место может занять Науэрт, которой сейчас "увлечен" глава государства. "Трампу она нравится", — сказал изданию экс-чиновник администрации американского лидера.

Белый дом не ответил на запрос прокомментировать эту информацию.