Армяно-ливанское сотрудничество в сфере обороны будет развиваться: Тоноян принял посла Ливана
Министр обороны Армении Давид Тоноян 20 июня принял Чрезвычайного и Полномочного посла Ливана в Армении Майю Дагери.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, Давид Тоноян представил текущий уровень и представляющие взаимный интерес направления армяно-ливанского сотрудничества в сфере обороны, отметив, что целесообразно модернизировать правовые рамки сотрудничества и активизировать военно-политический диалог высокого уровня.
Давид Тоноян сообщил послу, что правительство Армении одобрило предложение министерства обороны назначить военного атташе Армении в Ливане, что даст новую возможность для развития двустороннего сотрудничества в сфере обороны.
Посол Дагери в свою очередь отметила готовность ливанской стороны поднять армяно-ливанское сотрудничество в сфере обороны на более высокий уровень.
Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.