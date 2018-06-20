Армяно-ливанское сотрудничество в сфере обороны будет развиваться: Тоноян принял посла Ливана

Министр обороны Армении Давид Тоноян 20 июня принял Чрезвычайного и Полномочного посла Ливана в Армении Майю Дагери.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, Давид Тоноян представил текущий уровень и представляющие взаимный интерес направления армяно-ливанского сотрудничества в сфере обороны, отметив, что целесообразно модернизировать правовые рамки сотрудничества и активизировать военно-политический диалог высокого уровня.

Давид Тоноян сообщил послу, что правительство Армении одобрило предложение министерства обороны назначить военного атташе Армении в Ливане, что даст новую возможность для развития двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

Посол Дагери в свою очередь отметила готовность ливанской стороны поднять армяно-ливанское сотрудничество в сфере обороны на более высокий уровень.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.