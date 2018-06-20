Volkswagen и Ford разработают совместные модели

Компании Volkswagen и Ford объявили о создании стратегического альянса, в рамках которого они будут совместно разрабатывать и выпускать автомобили. Как передает Арменпресс, об этом пишет Reuters.

Производители уточнили, что на данный момент они «рассматривают несколько совместных проектов», включая разработку линейки коммерческих автомобилей для мировых рынков. При этом производители не намерены обмениваться собственностью или покупать акции друг друга.

Более подробной информации о том, что будет представлять собой грядущий альянс, пока нет.