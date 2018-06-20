Появилось видео празднования в метро победы сборной России

В сети появилось видео, снятое в московском метро после победы сборной России в матче со сборной Египта на чемпионате мира по футболу. Ролик опубликован на YouTube, передает Арменпресс.

Кадры были сделаны на станции «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии столичной подземки во вторник, 19 июня. На них видно, как многочисленные болельщики вместе поют песни, прыгают и обнимаются, празднуя успех россиян на пути к выходу в плей-офф ЧМ-2018.

Встреча российской и египетской сборных прошла 19 июня в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.