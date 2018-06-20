Время в Ереване: 11:07:36,   20 Июнь

Надо осознавать важность реализации права на самоопределение: Шармазанов


19 июня вице-спикер НС Э.Шармазанов встретился в Тиране с руководителем делегации Молдовы в ПАЧЭС В.Ивановой. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Стороны подчеркнули важность развития армяно-молдавских межпарламентских отношений, оживления взаимных поездок.

Затронуты существующие в Черноморском регионе конфликты: собеседники представили свои точки зрения и озабоченности по определенным проблемам. Отмечена важность решения конфликтов исключительно мирным путем, на основе принципов международного права.

Обратившись к НК-конфликту, Э.Шармазанов отметил: “Военное решение проблемы недопустимо. Альтернативы мирному урегулированию не должно быть. Надо осознавать важность реализации права на самоопределение”.

Собеседники особо выделили углубление взаимовыгодного сотрудничества на различных международных парламентских площадках.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации