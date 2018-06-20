Надо осознавать важность реализации права на самоопределение: Шармазанов

19 июня вице-спикер НС Э.Шармазанов встретился в Тиране с руководителем делегации Молдовы в ПАЧЭС В.Ивановой. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Стороны подчеркнули важность развития армяно-молдавских межпарламентских отношений, оживления взаимных поездок.

Затронуты существующие в Черноморском регионе конфликты: собеседники представили свои точки зрения и озабоченности по определенным проблемам. Отмечена важность решения конфликтов исключительно мирным путем, на основе принципов международного права.

Обратившись к НК-конфликту, Э.Шармазанов отметил: “Военное решение проблемы недопустимо. Альтернативы мирному урегулированию не должно быть. Надо осознавать важность реализации права на самоопределение”.

Собеседники особо выделили углубление взаимовыгодного сотрудничества на различных международных парламентских площадках.